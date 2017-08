Se UMPLE Arena? Steaua vinde bilete pentru meciul cu Sporting de luni! Ce preturi a stabilit

Dubla dintre Steaua si Sporting pe 15 si 24 august in direct la ProTV! Meciul retur e pe National Arena!

Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Cu un rezultat bun in Portugalia, Steaua poate da lovitura in aceasta vara cu o calificare nesperata in grupele Champions League. Sporting e favorita, insa Steaua merge in Portugalia sa repete jocul bun de la Plzen cu Viktoria.

Steaua vinde incepand de luni bilete online pentru meciul retur, iar preturile sunt accesibile.