Efectul "Enache!" Fabio Coentrao, DISTRUS dupa ce a iesit de pe teren! Cum a fost surprins pe banca. FOTO

Fabio Coentrao a revenit in Portugalia, dupa 4 sezoane la Real si unul la Monaco.

Coentrao a fost una din marile lovituri date de Sporting in aceasta vara, un imprumut cu optiune de cumparare de la Real Madrid. Fostul jucator al Benficai a facut un meci slab insa in banda stanga a atacului portughezilor, acesta fiind blocat in permanenta de Gabi Enache, Teixeira, Pintilii sau Ovidiu Popescu. Coentrao a fost schimbat in minutul 86, moment in care si-a pus mainile in cap si a stat asa minute bune. Cotidianul Record scrie ca fundasul de banda a fost extrem de nemultumit de prestatia sa si de rezultatul obtinut de Sporting, 0-0 cu Steaua, in conditiile in care echipa sa era mare favorita in fata a peste 40.000 de fani veniti la Lisabona.

FOTO: Record