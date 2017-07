Dica, prima ciocnire cu Becali! Achim si Larie, OUT, tactica antrenorului facuta PRAF: "Nu pasam, nu avem traiectorie!"

Steaua 2-2 Plzen / Gigi Becali a criticat dur tactica lui Dica, dar si anumiti jucatori.

Larie a facut cadouri cehilor, iar Achim nu are valoare de Steaua, spune Becali. Acesta a criticat si jocul echipei, insa a anuntat ca postul lui Dica este in siguranta.



"Nu se pune problema de schimbarea lui Dica. Tin de el ca om. A castigat doua meciuri, suntem pe primul loc. Nu am jucat in meciurile alea, nu pasam, nu avem traiectorie, nu stiu ce trebuie sa faca un antrenor ca sa faca asta. Am castigat pana acum din valoarea echipei. E posibil sa fie o greseala cu Morais in centru, poate ca asta e problema.

Nu scot vinovat pe nimeni, poate eu sunt vinovat. Ca am dat 4 fundasi centrali buni si l-am luat pe Larie.

Mi-a zis ca Achim e cel mai bun la antrenamente, dar eu am zis sa nu-l mai bage. Si o sa vedeti ca nu o sa mai joace! Ii e frica, nu stie pe ce lume traieste cand joaca pentru Steaua."

Totusi, Becali a incheiat intr-o nota optimista.

"Calificarea nu e pierduta, iar Dica nu are nicio problema. Nu se pune problema de demitere, sa fie clar!", a spus Becali la Digi.