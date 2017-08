Dica are o singura DILEMA inaintea partidei cu Sporting! Cum arata echipa cu care forteaza MINUNEA de la Lisabona

Teixeira a facut deplasarea cu Steaua in Portugalia, insa momentan nu stie daca poate juca.

Teixeira a primit o veste buna din partea medicilor, are doar contuzie in urma accidentarii din partida cu Astra si nu entorsa, asa cum se credea initial. Totusi, jucatorul are nevoie de repaus, iar medicii vor decide in ziua meciului daca mijlocasul poate fi titular.

Dica are insa o dilema mare pentru partida de la Lisabona. Poate sa riste cu titularizarea lui Teixeira, insa exista posibilitatea unei recidive, astfel ca antrenorul ar fi nevoit sa faca schimbare dupa 15-20 de minute. In cazul in care va decide ca Teixeira sa stea pe banca, Dica il va forta pe Catalin Golofca in echipa de start. In aceasta situatie, Man poate prinde si el echipa de start cu Sporting.

Dica mai are o problema in aparare, acolo unde Balasa s-a accidentat. Larie si Momcilovici vor avea misiunea infernala de a le tine piept atacantilor de zeci de milioane de euro ai lui Sporting.

Echipa probabila a Stelei: Nita - Enache, Larie, Momcilovici, Morais - Pintilii, Ovidiu Popescu - Man (Teixeira), Tanase, Golofca (Man), Alibec

Sporting - Steaua e marti, 21:45, in direct la ProTV!