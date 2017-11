"Slabeste, bai, grasanule!" Mesajul incredibil al lui Anthony Joshua catre marele rival! Imaginea care l-a facut sa reactioneze asa

Anthony Joshua va avea cel putin 1 meci mare in 2018! Wilder, Fury si Parker sunt numele cel mai des mentionate.

Campionul IBF, WBA si IBO la categoria grea a spus ca a primit mai multe oferte chiar daca Parker a insistat sa se lupte cu Joshua.

Anthony Joshua a raspuns intr-o serie de postari pe Twitter la stirile ca ar putea sa lupte fie cu Parker, fie cu Fury. Despre primul a scris: "Imi beau ceaiul, citesc mesaje si dau refresh la mail.. inca nu a venit nicio oferta". In ceea ce-l priveste pe Fury, Joshua a fost mult mai dur: "Slabeste grasanule!" Fury a fost fotografiat saptamana trecuta, la 23 de luni de la ultimul meci, avand multe kilograme in plus.



& @Tyson_Fury get fit you fat fuck — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) November 9, 2017

De luni intregi se tot vorbeste despre lupta istorica dintre cei doi colosi britanici, Fury-Joshua.