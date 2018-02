DRAMA IN BOX! Un englez a murit la spital dupa ce a castigat lupta din ring.

Scott Westgarth a lesinat la interviu dupa ce castigat lupta brutala din ring. Medicii nu i-au putut salva viata.

Scott Westgarth a castigat la puncta lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar sportivul din Newcastle a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a fost transportat la spital, iar gala a fost oprita. Din pacate, medicii nu i-au putut salva viata boxerului, traumele suferite in timpul luptei fiind foarte mari. Boxerul a suferit afectiuni la creier pe durata luptei.

Anuntul a fost facut de promotorul gallei, Steffy Bull, pe o retea de socializare. “Este mult prea greu de suportet. Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, a scris Bull pe reteaua de socializare. Si boxerul invins de Westgarth este devastat. “Nu am cuvinte. Ma rog in permanenta pentru familia lui Scott si pentru apropiatii lui.”, sune Spelman.

Westgarth a debutat la profesionisti in 2013 si pe 24 noiembrie a reusit cea de a saptea victorie a carierei. Englezul avea si doua infrangeri in palmares. Scott Westgarth s-a stins din viata la doar 31 de ani.