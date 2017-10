Box cu umbrele. Cine a condus Federatia Romana de Box in ultimii 27 de ani si scandalurile URIASE in care dus boxul

Despre box se spune ca este un sport nobil, "sportul gentlemenilor", pentru ca este o disciplina bazata pe reguli clare, in vigoare de 150 de ani, care a inlocuit bataia cu topoare, ciomege si cutite cu o infruntare fair-play in care cel mai bun invinge in lupta corp la corp.

Insa, in acest moment, imaginea si viitorul boxului amator romanesc sunt puse serios la indoiala, dupa ce in ultimii 27 de ani fenomentul a fost indrumat corect de putini manageri de calitate si oameni de buna credinta, multi fosti conducatori dand impresia ca urmaresc indeplinirea intereselor mercantile si de gasca, respectarea ordinelor politice, obtinerea unui avantaj personal sau atingerea gloriei personale. In 2017, boxerii romani par sa nu mai aiba nevoie de pumnii adversarilor pentru a cadea la podea, ci au fost deja facuti KO de oamenii care ar fi trebuit sa ii educe, sa ii ghideze in cariera si sa le ofere conditii bune de pregatire cu cat mai putine compromisuri. Privind lista presedintilor Federatiei Romane de Box din perioada 1989-2017, poate intelegem in parte si motivele pentru care boxul romanesc a ajuns un sport abandonat de sportivi, public si sponsori.



ION SFETCU (1989-1992)

Inainte de 1989, Federatia Romana de Box a fost condusa de fostul sef al Directiei de Cercetare Penala a Militiei, colonelul(r) Tudor Stanica, condamnat, in anul 2003, la zece ani de inchisoare pentru implicare in uciderea disidentului Gheorghe Ursu. El a fost urmat la conducerea forului de Ion Sfetcu, care a prins si primii ani de dupa Revolutie. Putina lume isi mai aduce aminte ca Securitatea folosea unii boxeri de performanta pentru a-i teroriza si maltrata pe disidentii politici si indezirabilii regimului comunist. De exemplu, pentru a pedepsi episoadele de rebeliune ale cunoscutului disident Paul Goma a fost utilizat pe post de tortionar campionul national de box, Horst Adolf Stumpf, subofiter la Steaua, care ii dobora usa, intra peste el in casa, il umilea si batea pana il lasa inconstient, dar ii chinuia totodata si sotia. Folosirea sportivilor ca forta de soc a continuat dupa 1989, cand multi dintre boxerii prost platiti si-au completat veniturile lucrand pentru retele de camatarie, bande interlope, partide politice sau diverse firme, care se ocupau de paza si protectia diverselor personaje dubioase.



DUMITRU SECHELARIU (1992-1993)

Sechelariu a fost primar al Bacaului intre 1996 si 2004, dar si unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Moldova capitalismului salbatic de dupa Revolutie. Plecat de la meseria de mecanic auto in anii ’80, el a ajuns, in 1992, sa aiba 17 sali private de jocuri, pentru ca ulterior sa detina lantul de magazine Selena, fabrica de hartie Letea, compania de transport international Selena, motelul Hemeius si trustul de presa Desteptarea. Sechelariu e cel care a investit nesustenabil in echipa de fotbal FCM Bacau, pe care a dus-o in elita fotbalului romanesc, in echipa de handbal feminin Stiinta Bacau, campioana nationala in 1992, dar si in clubul de box Selena Bacau, unde era legitimat Feri Vastag in momentul in care a devenit campion mondial la categoria semi-mijlocie, performanta ce l-a propulsat si pe afaceristul bacauan pentru scurt timp chiar la carma FRB. Insa, in anul 2004 incepea declinul sau, dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Bacau. In 2005, a petrecut 43 de zile in arest, fiind acuzat de luare de mita, inselaciune si abuz in serviciu, intr-un dosar ce viza transferul unui teren in proprietatea sa, pe care a amenajat un kartodrom pentru fiul sau, Dorulet, pe atunci un pilot apreciat de specialistii automobilismului romanesc. El a murit in 2013, in clinica AKH din Viena, rapus de cancerul pulmonar, dupa ce trecuse si printr-o interventie chirurgicala pe inima.



ION SERBAN (1993-2000)

Serban a fost sef de serviciu in Militie inainte de Revolutie si se spune ca era temut mai ales printre navigatori, carora le confisca aurul adus din voiaj. A intrat in afaceri in 1991, cand a fondat firma Freedon Star, care producea intr-o fabrica din Slobozia celebrele televizoare Freedom. Odata cu marirea holdingului prin infiintarea altor companii cu sediul in Constanta, el a devenind unul dintre cei mai potenti afaceristi din Dobrogea, ocupand in aceasta perioada si postul de sef al Politiei Economice si presedinte al FRB. Fiind fost sportiv de performanta, el a sponsorizat boxul romanesc, iar la sfarsitul anilior ’90 la Clubul Sportiv Freedom Star Constanta erau legitimati celebrii pugilisti Leonard Doroftei si Francisc Vastag. Ultimele stiri relevante avandu-l ca protagonist pe acesta si firmele sale sunt din anul 2005, cand majoritatea business-urilor sale au intrat in faliment, si din anul 2010, cand 15 membri ai unor clanuri interlope de rromi din Constnta au fost retinuti, fiind acuzati de comiterea unor infractiuni de camatarie, santaj, talharie, loviri si alte violente si amenintare, pentru ca i-ar fi cauzat un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Serban ar fi imprumutat 800.000 de euro de la camatari, iar, de-a lungul anilor, a platit dobanzi in valoare de peste 1,5 milioane de euro. Cei retinuti, insa, ar fi cerut in continuare dobanzi, iar cand Ion Serban nu a mai platit, ar fi intrat peste el in casa, l-ar fi lovit si i-ar fi luat toti banii pe care i-au gasit. In schimb, cei arestati se plangeau ca acesta a facut imprumuturi la banci, pe care le-a girat cu casele lor, dar nu a mai putut restitui creditele. In 2014, Doroftei l-a propus pe Serban pentru functia onorifica de consilier al presedinte FRB si aparut pe lista scurta a inlocuitorilor demisionarul Viorel Sima, secretarul general al FRB, in ianuarie 2015.

MIHAI LEU (2000-2001)

Aventura la conducerea FRB a primului boxer roman campion mondial la o categorie importanta nu a durat prea mult. Dupa rezultatele foarte bune de la amatori si o cariera cu 28 de meciuri fara infrangere si titlul WBO la profesionisti, Leu credea ca poate schimba ceva in boxul autohton, dupa ce se locuise aproape 10 ani in Germania. In ianuarie 2001, Leu a fost ales in cadrul Adunarii Generale, in functia de presedinte al federatiei si a prezentat o strategie pe termen lung, dar a fost in permanenta "contrat" de o parte a Biroului Federal, in frunte cu vicepresedintele Rudel Obreja. In mai 2001, el si-a dat demisia din functie, motivand ca nu mai doreste sa se implice in "alte scandaluri sau manevre care ar dauna imaginii boxului romanesc". Leu a renuntat sa mai candideze pentru post la viitoarele alegeri si a devenit ulterior politician (candidat alegeri parlamentare si city-manager al Hunedoarei), pilor de raliu (a castigat titlul de campion national in 2003), arbitru de masa la meciuri profesioniste de box, afacerist si om de televiziune.

IOSIF ARMAS (2001-2004)

Armas este un om de afaceri controversat din Banat, creditat de presa cu ruinarea superbei statiuni turistice Baile Herculane. In topul Forbes din 2005, Armas figura cu o avere de 200 milioane de euro, insa a iesit definitiv din clasament in 2012. El a fost pentru un timp presedinte al FRB, ca o recompensa pentru sumele mari de bani pe care le-a investit in fenomen din propriul buzunar. A demisionat din aceasta functie pe 22 septembrie 2004. Ascensiunea sa a fost una meteorica, propulsandu-l de la pozitia de simplu portar de hotel, la om de afaceri, deputat PSD de Calarasi si presedinte al Federatiei Romane de Box, pentru a ajunge, incepand cu 2015, ca inculpat in mai multe dosare penale. Dupa ce s-a ocupat de afaceri cu uree, piei de oaie si vitei, zahar, orez, taximetrie, dar si administrarea Aeroportul din Caransebes si a porturile din Moldova Noua si Orsova, Armas a intrat in atentia anchetatorilor din cauza ca i s-au vandut la sume ridicole cele mai bune locatii din Statiunea Baile Herculane. La inceputul anului 2015, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la un an si patru luni inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de incercare de trei ani si patru luni. Acesta a fost gasit vinovat pentru savarsirea infractiunii de dare de mita in forma continuata in dosarul privind insolventa SC Argirom International SA, controlata de fostul deputat. Ulterior, in 2016, potrivit DIICOT, Armas a fost arestat pentru ca a constituit un grup infractional organizat, avand drept scop scoaterea activelor/bunurilor societatii SC Hercules SA Baile Herculane din patrimoniul acesteia si insusirea pentru membrii grupului a sumelor de bani obtinute din valorificarea acestor active. Prejudiciul total cauzat in acest caz se ridica la 123.325.726 lei (aproximativ 30 de milioane de euro).

RUDEL OBREJA (2004-2012)

Acuzat ca controla cu mana de fier tot ce se intampla in boxul romanesc, Obreja a rabufnit la adresa conducerii Federatiei Internationale de Box la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde a convocat o conferinta de presa pentru a demasca neregulile remarcate de el in arbitraj. A fost imediat suspendat doi ani, iar ulterior, dupa ce a organizat la Iasi, la finalele Cupei Romaniei, meciuri fara casca, forul international a marit suspendarea la 11 ani. Razboiul sau personal a afectat insa activitatea sportivilor, din cauza ca AIBA a hotarat suspendarea FRB din toate competitiile, motivarea fiind aceea ca forul de la Bucuresti a amanat alegerile pentru un nou presedinte. Cunoscutul antrenor Titi Tudor declara ca "oamenii trebuie sa cunoasca adevarata fata a lui Obreja. Amenintari, jigniri, scuipati... La televizor vorbeste frumos. Pacat ca nu are caracter in viata de zi cu zi”. Dar marea pata neagra din cariera si mandatul lui Obreja ramane condamnarea din dosarul "Gala Bute", in care DNA a fost sesizata in privinta actelor de coruptie si alte fapte penale comise in contextul organizarii galei "Campion pentru Romania", in care Lucian Bute s-a luptat cu Jean Paul Mendy la Romexpo. Procurorii au aratat ca presedintele FRB a dat dreptul de exclusivitate in organizarea galei de box unei firme care ii apartinea tot lui. In baza acestui acord, Europlus Computers SRL, o firma care avea un singur angajat si obiect de activitate "repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice", a obtinut, prin negociere directa de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), condus la acel moment de Elena Udrea, un contract de 10.175.168 de lei, avand ca obiect "Promovarea brandului turistic al Romaniei", bani din fonduri europene si de la bugetul de stat. In iulie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Obreja la cinci ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de 700.000 de lei catre Ministerul Turismului si Dezvoltarii. De asemenea, instanța a decis sa-i confiste trei milioane de lei si sa il oblige sa plateasca, impreuna cu Elena Udrea si Tudor Breazu, cheltuieli judiciare de 20.000 de lei.

LEONARD DOROFTEI (2012-2016)

Doroftei a fost ales in functia de presedinte al FRB, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a forului, din 23 noiembrie 2012. Venit la carma FRB dupa scandalul imens in care a fost implicat Obreja, "Mosul" nu a reusit nici el sa faca prea multe lucruri bune pentru acest for. Atacat in mod josnic inca de la inceputul mandatului de predecesorul sau, care le-a transmis oamenilor din lumea boxului sa nu il voteze pentru ca "a fost diagnosticat cu o boala grava depresiva", Doroftei a avut un mandat presarat cu scandaluri. El a demisionat in ianuarie 2016, cu atributiile ridicate de Biroul Federal si parasit de aproape toti colaboratorii de la inceputul mandatului, printre care si nasul sau, Feri Vastag, iar din cauza managementului defectuos, FRB avea in momentul plecarii sale datorii de aproape 300.000 de euro (1,25 milioane de lei). De altfel, cel care i-a urmat la conducerea FRB, Vasile Citea, caracteriza activitatea acestuia: ''Am avut luni nu grele, ci de-a dreptul infernale, pentru ca pe langa incredibilele probleme financiare, juridice, contabile, de organizare, de personal, de functionare chiar, tinand cont de blocarea completa a relatiei cu MTS si de popririle de pe conturi, am mai preluat si o criza de imagine si de incredere fara precedent pentru aceasta federatie". La preluarea mandatului sau, Citea sustinea ca s-a confruntat cu datorii enorme la ANAF, MTS, catre furnizori si terti, 14 procese pe rol la judecatorie, nu exista certificat de atestare fiscala (CAF), comisie de cenzori, comisie de disciplina, comisie de apel, contabil, jurist, economist, federatia avea doar patru angajati, neplatiti de luni de zile, carora li se taiase telefonul si internetul.

VASILE CITEA (2016-prezent)

Desi Citea a reusit sa stabilizeze activitatea federatiei in decurs de doar 1 an de zile, nici imaginea sa nu este imaculata. Incepand din vara anului 2016, el a trebuit sa isi indrepte atentia si spre indeplinirea functiei politice, fiind ales din partea PSD deputat de Iasi in actuala legislatura. In primavara acestui an a fost implicat intr-un accient rutier in centrul municipiului Iasi si politistii au depistat o alcoolemie de 0.05 mg/l alcool pur in aerul expirat, oficialul FRB aparandu-se ca "si o salata de otet daca consumi poate iesi aceasta cifra". De curand, forul condus de el a fost implicat in alte doua scandaluri care i-au afectat serios imaginea: in septembrie, 4 juniori romani si cei 3 antrenori care ii insoteau au fost suspendati temporar, dupa ce sportivii au fost prinsi dopati cu furosemid, un medicament pentru slabire, la Campionatul European de Box de la Albena (Bulgaria); in ultimele zile GSP a scris ca secretarul general al FRB, Viorel Sima, ar fi strans bani ca sa plateasca un lector german la un curs de licentiere a antrenorilor, desfasurat la Braila, in mai 2016.