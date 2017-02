Rambo joaca baschet la Timisoara. Si nu e gluma! Cine este americanul cu nume de personaj de film

Napoli - Real Madrid, marti, 21:45, IN DIRECT la ProTV | Bucurati-va de fotbal!

Rambo joaca baschet la Timisoara. E american, a luat lectii de actorie, dar a preferat sa arunce la cos.

Rambo din baschet n-a avut loc in NBA, langa LeBron si Curry si a ajuns la Timisoara. Rambo e chiar numele din buletin. Are si tatuaje pe masura.

"Am acest nume de la tatal meu, toata familia lui are numele asta", spune americanul Domonique Rambo.

Dominique a vrut sa se faca actor. Nu e timpul pierdut. Poate ajunge la Hollywood si dupa ce o termina cu baschetul.

"Sigur ca as vrea sa joc si eu. Am vazut filmele cu Rambo, mi-au placut. Mai ales primul, cand era in jungla si omora tot", mai spune el.