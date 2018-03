"Ce a fost asta?!" LeBron James a reusit o faza MAGICA in ultimul meci! Driblingul pe care nu l-a mai incercat nimeni niciodata!

LeBron James a reusit o faza cu adevarat fantastica in partida pe care echipa sa, Cleveland Cavaliers, a disputat-o impotriva celor de la Philadelphia 76ers. LeBron nu a pacalit doar 2 adversari, dar i-a trecut mingea printre picioare si propriului sau coechipier, Tristan Thompson!

LeBron James a avut o seara fantastica, reusind 30 de puncte, insa nu a reusit sa opreasca infrangerea echipei sale cu scorul de 108 la 97.

WHAAAAAAAAAT??? That's why LeBron #James is a KING of #NBA kingdom!pic.twitter.com/ct8IrHBJpH