WOW! Cat de sexy este iubita lui Dele Alli, noul super star al fotbalului englez FOTO

Dele Alli a marcat doua goluri in victoria obtinuta aseara de Tottenham, 2-0 in fata liderului Chelsea.

Noua stea a fotbalului englez este centrul atentiei pe piata transferurilor din fotbalul european.

Vestea ca Zidane si-l doreste cu orice pret la Real Madrid parca i-a dat aripi mijlocasului de 20 de ani.

Aseara, Dele Alli a fost eroul meciului care a relansat lupta la titlu in Premier League, cu cele doua goluri care i-a adus victoria lui Tottenham in meciul cu Chelsea.

2016 a fost un an perfect pentru Dele Alli. A primit trofeul pentru cel mai bun tanar jucator din Premier League si a cucerit un "trofeu" si mai spectaculos in afara terenului.

Dele Alli este cuplat cu modelul Ruby Mae, cunoscuta pentru prezentarile colectiilor Dolce&Gabbana. Fata e si cel mai mare fan al lui Alli - nu rateaza niciun meci al lui Tottenham pe White Hart Lane.

Aseara, Ruby Mae a postat pe Instagram un filmulet direct din peluza.

Dele Alli's girlfriend Ruby Mae enjoyed the win over Chelsea. She posted this video... pic.twitter.com/7eJSe9b9vM