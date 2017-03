Varianta surpriza pentru Leicester! Sefii clubului vor un antrenor aflat aproape de PENSIE in locul lui Ranieri

Clubul Leicester ii cauta inlocuitor lui Claudio Ranieri.

Fostul selectioner al Angliei, Roy Hodgson, ar putea prelua echipa Leicester City in locul lui Claudio Ranieri, demis saptamana trecuta, scrie BBC. Un alt antrenor dorit la Leicester este Sergio Conceicao de la FC Nantes.

Campioana Leicester a avut discutii cu tehnicianul de 69 de ani, care a condus Anglia la Euro-2016, dupa ce o preluase in 2012.

Dar, BBC subliniaza ca in cazul in cate rezultatele echipei se vor imbunatati, secundul lui Ranieri, Craig Shakespeare, care asigura interimatul, ar putea ramane in functie pana la finalul sezonului.

Clubul Leicester City a anuntat, joia trecuta, ca a renuntat la serviciile tehnicianului Claudio Ranieri, cu care a castigat titlul in sezonul trecut in Premier League. Ranieri era antrenorul echipei Leicester City din 2015. Cu el la conducerea tehnica, Leicester a fost revelatia sezonului 2015/2016 in Premier League si a castigat titlul. Pentru aceasta performanta, italianul a fost desemnat de FIFA antrenorul anului 2016. in actualul sezon, Leicester City ocupa insa, dupa 26 de etape, locul 15, cu 24 de puncte, aflandu-se la doua puncte de Crystal Palace, ocupanta locului 18, primul retrogradabil.

Sursa: News.ro