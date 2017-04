"The Lucky One!" Shakespeare face minuni la Leicester si l-a egalat pe Mourinho! Recordul stabilit

Interimar la inceput dupa demiterea lui Claudio Ranieri, Craig Shakespeare poate deveni un idol pentru fanii campioanei en-titre din Premier League.

Craig Shakespeare s-a autoproclamat "Norocosul" (The Lucky One) dupa ce si-a trecut numele in cartile de istorie cu un record in acest weekend - victoria cu Stoke a fost a 4-a consecutiva pentru Leicester in Premier League de la venirea lui Shakespeare.

Managerul de 52 de ani a devenit primul britanic care castiga primele sale 4 meciuri de Premier League - doar Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink si Pep Guardiola au mai reusit o asemenea performanta. Reusita primului dintre acestia in primul sau mandat la Chelsea i-a adus porecla de "The Special One".

Shakespeare refuza sa fie entuziasmat de parcursul impecabil al lui Leicester de la venirea lui: "Stiu ca mi-am tinut picioarele ferm pe pamant pentru ca exista margini subtiri in fotbal si de-a lungul meciurilor am avut si norocul de partea noastra - ma gandesc la partida cu West Ham mai ales. Trebuie sa dai totul si poate ca eu sunt norocosul - nu stiu" a spus Shakespeare.

Leicester City este calificata si in sferturile Ligii Campionilor la prima participare in competitie. Leicester va juca prima mansa cu Atletico Madrid saptamana viitoare.