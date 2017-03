Surpriza! Ce job e gata sa ii ofere Man United lui Rooney, dupa ofertele venite din China si MLS

Viitorul lui Rooney ramane incert. Starul de pe Old Trafford ar putea alege China, SUA, sau chiar Everton la finalul acestui sezon.

Manchester United ii va oferi lui Rooney job-ul de ambasador al clubului, si asta chiar daca atacantul de 31 de ani accepta o oferta din China, sau Statele Unite, la finalul acestui sezon, scrie The Sun.

Viitorul lui Rooney ramane incert, cu mai multe scenarii pentru finalul sezonului, si toate de luat in calcul.

Rooney ar putea sa accepte o oferta pe bani multi din China sau MLS, sau ar putea sa aleaga sa se intoarca la prima dragoste, Everton, asta daca nu cumva isi va propune sa isi prelungeasca intelegerea cu United.

Anuntul privind rolul de ambasador - o idee acceptata si de familia Glazer - vine ca o noua declaratie de dragoste pentru starul lui United, dupa ce clubul i-a dedicat lui Rooney o intreaga aripa din muzeul de pe Old Trafford.

Rooney are contract cu United pana in 2019, ceea ce inseamna ca la vara va intra in ultimul an.