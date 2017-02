SOC IN ANGLIA! A arbitrat finala Champions League si finala Euro 2016, acum "se transfera" in alt campionat

Arbitrul englez Mark Clattenburg nu va mai antrena in Premier League.

Considerat unul dintre cei mai buni arbitri din lume, Mark Clattenburg a anuntat Federatia Engleza ca isi opreste contractul si nu va mai arbitra in Anglia! Clattenburg este nemultumit de lipsa sprijinului din partea oficialilor federatiei si a ales aceasta masura extrema!

Conform The Sun, Clattenburg a primit o oferta de a arbitra in Arabia Saudita si o va accepta pe aceasta, desi era dorit si in China. Arbitrul de 41 de ani a profitat de faptul ca nu vor mai avea loc meciuri in Premier League pana pe 25 februarie pentru a lua aceasta decizie.

Clattenburg este unul dintre cei mai respectati arbitri din Anglia, fiind foarte bine cotat si de catre UEFA - el a arbitrat 3 finale importante in sezonul trecut: finala Champions League, finala Euro 2016 si finala FA Cup.

Clattenburg a fost prezentat astazi de catre Federatia din Arabia Saudita.