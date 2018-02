"Se intampla, in sfarsit!" Usain Bolt isi indeplineste visul: va juca pe Old Trafford! Anuntul oficial

Bolt s-a retras din atletism la 30 de ani si a anuntat ca se apuca de fotbal. Visa sa joace la nivel profesionist, insa pana acum nu si-a gasit o echipa care sa ii ofere un contract.

Cel mai rapid om de pe planeta a facut zilele trecute un anunt care a pus lumea pe jar. A anuntat ca si-a gasit echipa, iar azi va dezvalui numele ei.

Bolt va juca pe Old Trafford, insa nu pentru Manchester United. El se va duela cu cantaretul Robbie Williams intr-un meci de caritabil pentru Unicef.

SoccerAid va avea loc in luna iunie pe legendarul stadion al lui Manchester United. Bolt si prietenii sai se vor duela cu Robbie Williams si prietenii sai intr-o partida in care Bolt spera sa impresioneze si sa atraga atentia prin calitatile sale de fotbalist.

9.58 e recordul la 100 de metri stabilit de Bolt la Berlin in 2009.

19.19 e recordul de la 200 de metri, stabilit in cadrul aceleiasi competitii.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️???? pic.twitter.com/t2sDB1iLP8