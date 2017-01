Schweinsteiger a fost titular dupa 386 de zile pentru United! Gol superb marcat de jucatorul german! VIDEO

Trimis la echipa a doua de Mourinho vara trecuta, Bastian Schweinsteiger a primit o sansa nesperata din partea antrenorului sau.

Schweinsteiger a fost titular in Cupa cu Wigan dupa 386 de zile! Mijlocasul german a profitat de ocazie si a facut un meci excelent. A centrat perfect la reusita deschiderii de scor a lui Fellaini, iar apoi a marcat superb, cu o reluare pe spate. A fost primul gol al lui Schweinsteiger dupa 429 de zile, iar pasa de gol a reusit-o dupa 522 de zile!

Mourinho l-a reprimit in lot pe fostul campion mondial dupa ce l-a vandut pe Schneiderlin la Everton. Schweinsteiger are acum pana in vara timp sa-l impresioneze pe Mourinho, care declarase vara trecuta ca nu are loc in lotul sau pentru un jucator de 32 de ani.

United s-a impus in runda a patra din Cupa contra lui Wigan cu 4-0. Au marcat Fellaini, Smalling, Mkhitaryan si Schweinsteiger.



