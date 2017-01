Revolutie la Manchester City! Cei 10 jucatori la care Guardiola va renunta

Englezii au aflat lista neagra a lui Pep Guardiola.

Antrenorul catalan vrea sa faca revolutie la club din vara, dupa ce startul in acest sezon a fost ratat.



Potrivit jurnalistilor de la Times, 10 jucatori de la Manchester City nu vor mai ramane dupa finalul acestui sezon.



Primii pe lista plecarilor sunt Samir Nasri (imprumutat la Sevilla) si Pablo Zabaleta, dar nu lipsesc nici Yaya Toure, Clichy, Sagna, Navas si Caballero, care vor ramane liberi de contract.



Mangala si Bony vor fi in schimb scosi la vanzare, in timp ce Joe Hart, imprumutat la Torino, are sanse mici sa mai revina.