"Putea sa plece la Ibiza, sa organizeze vacante pentru turisti!" Dezvaluire despre un atacant-fenomen

Campion al Angliei, Jamie Vardy a fost la un pas sa renunte la fotbal chiar inainte sa se transfere la Leicester City.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Povestea englezului Jamie Vardy chiar poate fi ecranizata. Iar noul sau manager, Craig Shakespeare, cel care a reusit sa castige toate cele 5 meciuri de cand a preluat echipa, dezvaluie o noua poveste cu adevarat incredibila.

In sezonul 2012/2013, Jamie Vardy a fost la un pas sa se retraga - tocmai ajunsese la Fleetwood si a fost convins sa continue dupa discutii cu Nigel Pearson, fostul manager de la Leicester, si Shakespeare, actualul sau antrenor (asistent in acel moment la Leicester).

Shakespeare a dezvaluit inaintea partidei cu Sunderland acest lucru: "Din fericire, nu s-a dus la Ibiza si e clar ca a luat decizia buna avand in vedere cat de bine s-a descurcat ulterior" a spus antrenorul de 52 de ani.

Vardy, cel care a marcat 24 de goluri in sezonul in care Leicester a castigat primul titlu de campioana din istoria clubului, voia sa se faca organizator de vacante in Ibiza!