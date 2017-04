'Poate iti iei o PALMA data viitoare, chiar daca esti femeie!' Scandalul momentului in Premier League. Ce i-a zis David Moyes unei jurnaliste

David Moyes are un sezon greu la Sunderland. Echipa lui e aproape de retrogradare, iar stresul e urias pentru fostul manager de la Manchester United si Everton.

Intrebat de o jurnalista daca prezenta patronului in tribune contribuie la presiunea pe care o simte, Moyes a raspuns scurt: "Nu, deloc!" Apoi, dupa ce interviul s-a terminat, a atentionat-o pe reporterita: "Ai devenit cam obraznica la final. S-ar putea sa iei o palma, chiar daca esti femeie. Ai grija data viitoare!"

Chiar daca jurnalista de la BBC a ras, iar Moyes nu parea foarte serios, clipul cu schimbul de replici dintre cei doi a fost publicat pe net. Mii de reactii au venit de la suporteri. Moyes a fost obligat sa-si ceara scuze si a vorbit la ultima conferinta de presa despre incident: "A fost vorba despre o reactie de moment, nu ma reprezinta. I-am prezentat jurnalistei scuzele mele, le-a acceptat. Recunosc, a fost o greseala. Sper sa depasim momentul asta".

Inregistrarea a fost facuta pe 18 martie, dupa 0-0 pe teren propriu cu Burnley, insa n-a aparut in presa decat azi.

Dupa 29 de etape, Sunderland e ultima in Premier League, cu 20 de puncte, 8 sub Swansea, aflata pe ultima pozitie care nu trimite in Championship.