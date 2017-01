"Opreste-te! E abia 3-3!" Moment incredibil in Premier League cu starul momentului dupa ce a marcat in min 90

Meciul lui Arsenal in deplasarea de la Bournemouth a oferit un moment incredibil.

Scorul final a fost 3-3, dupa o partida cu o evolutie nebuna. Bournemouth a condus cu 3-0, dupa ce Charlie Daniels a decshis scorul in minutul 16, Wilson a majorat diferenta in minutul 21, iar Ryan Fraser a inscris pentru 3-0 in minutul 58.

Alexis Sanchez a reusit sa reduca din diferenta in minutul 70, pentru ca Lucas Perez sa impinga meciul spre un final fantastic in minutul 75.

In minutul 90, Giroud, starul momentului in Premier League, dupa ce a reusit un gol fabulos din scorpion kick, a marcat inca o data, pentru 3-3, moment in care a fost surprins un episod mai rar pe un teren din Anglia.

Giroud a inceput sa se bucure pentru gol, imitand reusita din scorpion kick, insa colegii sai au inceput sa strige la el sa se opreasca, pentru ca era 3-3, meciul intrase in prelungiri, iar ei incercau sa mai marcheze inca o data.

Oxlade-Chamberlain, Perez si Nacho Monreal au tras de francez sa revina mai repede in joc, potrivit Daily Mail.