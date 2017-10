"O sa jucam cu 9 atacanti!" Mourinho vrea sa reinventeze fotbalul, dupa ce a fost intrebat daca parcheaza autobuzul cu Liverpool

Manchester United e una din cele mai ofensive echipe din Premier League in acest sezon, insa Mourinho nu scapa de eticheta de antrenor defensiv.

Inaintea marelui derby cu Liverpool, Mourinho a fost intrebat direct daca va parca autobuzul pe Anfield in fata rivalei.

Mourinho a raspuns in gluma. "Nu va faceti griji, o sa joc cu un fundas si cu 9 atacanti. O sa lasam un jucator in spate, iar restul o sa joace in atac, asta e noul sistem", a spus portughezul.

Manchester United a marcat cate 4 goluri in sase din primele 10 partide ale noului sezon si e pe locul 2 la diferenta de un singur gol in fata celor de la Manchester City in clasament.

E primul derby din acest sezon pentru United, dar Mourinho spune ca e lipsa de respect pentru adversarii din acest sezon cand se spune ca echipa lui a avut doar adversari slabi pana acum. "E lipsa de respect pentru adversarii nostri, nu pentru noi. Nu e deloc dragut sa spui asa ceva. O sa vedem la finalul sezonului cine a fost mai bun si cine a fost mai slab, de asta avem clasament. Dar anul trecut am pierdut puncte in meciuri pe care multi le considerau castigate inainte ca ele sa inceapa. Multi cred ca punctele se castiga in tunel pentru ca porti un anumit tricou, dar nu este asa. Am pierdut multe puncte in astfel de meciuri. In acest sezon am pierdut puncte doar cu Stoke", a spus Mourinho.