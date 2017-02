"Nu sunt suficient de mare sa-l contrazic!" Declaratia neasteptata a lui Mourinho dupa un atac la Pogba

Jose Mourinho a refuzat sa comenteze declaratiile lui Rio Ferdinand.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Managerul lui Manchester United, Jose Mourinho, nu a dorit sa-i raspunda in vreun fel lui Rio Ferdinand, fostul fundas al celor de la Manchester United. Rio i-a criticat pe Paul Pogba si Jesse Lingard pentru activitatea lor intensa de pe retelele de socializare intr-un moment in care United este pe locul 6 in clasament si nu a castigat ultimele 3 partide de Premier League.

Rugat sa comenteze afirmatiile lui Rio, Mourinho a raspuns: "Il respect pe Rio. A fost un jucator mare la club. A fost o legenda a clubului. Eu nu sunt si cum nu ma aflu la nivelul lui in club, nu cred ca am vreo legitimitate de a comenta despre Rio. Nu va spun daca sunt de acord sau nu sunt de acord. Nu spun asta.



Tot ce spun este ca in relatia cu acesti oameni care reprezinta istoria lui Manchester United, ei sunt mult mai mari ca mine. Nu comentez nici daca sunt de acord, nici daca nu" a declarat Mourinho inaintea meciului de pe terenul campioanei Leicester City din acest weekend.