"Nu sunt sigur daca am spus vreodata asa ceva!" Un jucator de la Manchester City si-a acuzat propriul club de FAKE NEWS

Fundasul stanga al celor de la Manchester City, Benjamin Mendy, a negat un interviu cu el in care anunta ca ar putea sa revina pe gazon la derby-ul orasului Manchester. Ce este cu adevarat surprinzator este ca interviul a fost publicat chiar pe site-ul lui Manchester City!

Mendy, 23 de ani, a suferit o ruptura a ligamentelor genunchiului la victoria cu 5-0 in fata lui Crystal Palace din luna septembrie. Revenirea lui era estimata pentru sfarsitul lunii aprilie, insa cei de la City au anuntat saptamana aceasta ca Mendy ar putea fi pe teren pe 7 aprilie, la derby-ul Manchester City - Manchester United.

"Derby-ul Manchester este o tinta realista. Asta e clar in mintea mea. Vreau neaparat sa joc in acel meci. Ma voi intoarce mai rapid decat era asteptat. Cred ca e posibil sa ma intorc in 4 saptamani" era citatul de pe site-ul celor de la Manchester City.

Mendy a preluat insa postarea clubului si a negat totul! "Hmmm... Nu sunt sigur unde sau cand am spus asta dar ... calmati-va oamenilor, nu este nicio graba sau presiune, va dura cat va fi nevoie pentru a fi 100%" a scris francezul pe contul sau oficial de Twitter.

???? hummm not sure where or when I said that but ... calm down guys, no rush or pressure it will take as long as I need until I’m 100% https://t.co/CRysUTXFhE