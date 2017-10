"Nu glumim, chiar s-a intamplat asta!" Cel mai ciudat cartonas rosu dat vreodata pe terenul de fotbal! Ce a facut portarul unei echipe

Un meci din diviziile inferioare din Anglia a oferit cel mai bizar moment al weekendului.

Partida din National League North, al 6-lea nivel din fotbalul englez, dintre cei de la Salford City si Bradford Parc Avenue a oferit un moment cu adevarat incredibil! Portarul gazdelor, Max Crocombe, a fost eliminat in minutul 88 de pe teren spre confuzia celor prezenti, dar si a canalului oficial de Twitter al gazdelor.

Explicatia a venit la scurt timp distanta din partea oaspetilor: "Putem confirma ca Crocombe a fost eliminat pentru ca si-a facut nevoile in timpul meciului. Nu glumim!" In ciuda acestei eliminari, cei de la Salsford au reusit sa castige cu 2-1 si se lupta pentru promovarea in liga a 5-a.

Salford City este detinuta de mai multi fosti mari jucatori de la Manchester United din generatia de aur a lui Alex Ferguson - Gary si Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Gigg si Nicky Butt. Echipa tocmai a promovat in divizia a 6-a din Anglia, cea mai buna performanta din istoria clubului.



88: Red Card! Crocombe see red for something off the ball. No one has a clue what has happened. 1-2 — Salford City FC (@SalfordCityFC) October 28, 2017