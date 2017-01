Guardiola si un moment de sinceritate: "Sunt bun in meseria mea, dar am avut si mult noroc in cariera"

Considerat unul dintre cei mai buni manageri din lume, Pep Guardiola a castigat tot ce se putea castiga. Acum, acesta trece insa printr-o perioada mai complicata a carierei sale.

Impactul cu fotbalul din Premier League a fost unul puternic pentru Pep Guardiola. Echipa milionara a acestuia, Manchester City, traverseaza o perioada cu fluctuatii de forma si se afla pe locul 3 al campionatului, la 7 puncte in spatele lui Chelsea, care are si un meci mai putin.

Guardiola, care a cunoscut mari succese la Barcelona si Bayern Munchen, recunoaste ca a avut "si norocul de a lucra cu jucatori extraordinari".

Spaniolul a cucerit 14 trofee cu Barcelona si alte 7 cu Bayern. Acesta spune ca este bun in meseria lui, dar recunoaste ca a fost norocos.

"Am avut succes in cariera pentru ca am lucrat din greu si pentru ca sunt bun in ceea ce fac. Dar am fost si foarte norocos sa lucrez cu niste fotbalisti extraordinari la echipele pe care le-am antrenat. Nu stiu daca sunt exceptional.

Cred ca sunt bun pentru ca am petrecut mai bine de 7 ani la carma unor echipe bune. Am castigat titluri si am condus cluburi cu o istorie bogata. Nu va puteti imagina cat de buni erau jucatorii pe care i-am antrenat", a spus Guardiola intr-un interviu acordat presei engleze.

Guardiola se lupta la City cu o perioada de suisuri si coborisuri si spune ca oamenii s-au asteptat poate la prea mult de la el.

"Unii oameni s-au gandit: Pep e aici, deci City va castiga tot. Dar nu e chiar asa. Nu am un buton magic pentru trofee", a mai spus Guardiola.

Pep a spus ca a ales Anglia pentru a evolua in continuare ca antrenor.

"Am venit sa invat. Acesta este motivul pentru care am ales o schimbare in viata mea. Vreau sa evoluez. Daca nu simteam asta, ramaneam la Barcelona. Dar am decis sa ies din zona mea de confort. Am nevoie de provocari pentru a putea merge mai departe", a conchis Guardiola.