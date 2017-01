Foarte tare! Ce carte citea John Terry azi in avion, in drum spre Liverpool! Meci de titlu la ora 22:00

Liverpool isi joaca in aceasta seara probabil ultima sansa la titlu. Sunt 10 puncte pana la liderul Chelsea, iar echipa lui Klopp este obligata sa castige.

John Terry a postat pe retelele de socializare un filmulet din avion, in drum spre Liverpool, iar jurnalistii englezi au observat un detaliu foarte important.

Cartea pe care o citeste fundasul lui Terry ar putea fi un semn pentru ceea ce se va intampla din vara.

"Retired: What Happens To Footballers When the Game's Up" (Amazon) - este titlul cartii scrise de Alan Gernon, care vorbeste despre viata fotbalistilor de dupa retragerea din activitate.

Imaginea de azi alimenteaza si mai mult speculatiile care vorbesc despre retragerea lui Terry din fotbal la finalul acestui sezon.

Contractul lui Terry cu Chelsea expira in vara.

Liverpool - Chelsea se joaca in seara asta la 22:00.