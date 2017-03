Oferta FABULOASA care ii poate distruge visul lui Abramovici. Conte, STAPAN la o echipa din Serie A! Ce oferta a primit

Zvonurile legate de plecarea lui Antonio Conte de la Chelsea creeaza iar panica pe Stamford Bridge!

The Sun scrie ca italianul a primit o oferta de 15 milioane de euro pe an de la Inter. Informatia legata de o posibila plecare pe Meazza a mai fost publicata si in urma cu o luna, insa acum The Sun revine si explica in ce consta propunerea uriasa primita de Conte. Pe langa salariul dublu, Inter ii promite control total al activitatii echipei. Conte va decide cine vine si cine pleaca. Gigantul chinez Suning, detinatorul a 70% din actiunile clubului, il considera pe Conte capabil sa refaca proiectul european al clubului. Daca va accepta, Conte va deveni cel mai bine platit antrenor din Europa!

Primele doua nume pe care Suning i le promite managerului sunt Alexis Sanchez si Sergio Aguero, care vor trebui sa conduca ofensiva lui Inter in noul sezon.