AVOCATII fac echipa! Caz incredibil pentru Liverpool. Marea problema a lui Klopp inaintea meciului din Cupa

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a anuntat ca vrea sa-l foloseasca in Cupa Angliei pe fundasul camerunez Joel Matip, care face obiectul unui litigiu cu FIFA dupa ce a refuzat sa joace pentru Camerun la CAN 2017.

''Eu intentionez sa-l aliniez maine (la Plymouth Argyle, in meci contand pentru turul 3 al Cupei Angliei - n.r.), insa nu stiu daca am dreptul. Sportiv vorbind, aceasta decizie ar avea un sens, este un meci perfect pentru el, insa nu sunt sigur daca pot sa o fac'', a explicat antrenorul german.

Dupa refuzul sau de a participa la CAN 2017, care se disputa in aceasta perioada in Gabon, fundasul lui Liverpool se afla in centrul unui litigiu juridic.

Potrivit unui regulament FIFA, un jucator convocat intr-una din echipele reprezentative ale federatiei sale nu are dreptul, fara acordul federatiei, sa joace pentru clubul sau.

Matip a refuzat convocarea desi figura in grupul largit stabilit de selectionerul belgian Hugo Broos in vederea CAN 2017.

El ar trebui deci sa nu dispute niciun meci cu Liverpool in perioada de desfasurare a Cupei Africii pe Natiuni 2017.

Klopp, care a fost nevoit deja sa renunte la jucatorul sau duminica, in meciul de campionat cu Manchester United (1-1), considera ca Matip, transferat la inceputul sezonului de la Schalke 04, ar trebui sa poata juca.

''In viata mea am avut de infruntat numeroase situatii, dar niciuna asemanatoare, niciodata'', a afirmat Klopp intr-o conferinta de presa.

''Nu vreau sa blamez pe nimeni, insa cred ca suporterii nostri au dreptul sa afle ce se intampla. Iar astazi, tot ce stiu eu este ca noi nu facem nimic rau. Si nici Joel Matip'', a adaugat el.

''FIFA ne-a anuntat ca va decide vineri daca va deschide sau nu o ancheta asupra acestui subiect'', a precizat Klopp, care s-a declarat gata ''sa accepte regulamente'', dar numai daca ele sunt ''bazate pe bunul simt'

Agerpres