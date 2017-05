Anunt URIAS: o supervedeta de la Real si-a dat acordul sa mearga langa Mourinho la Manchester United

Dupa doi ani de speculatii, una dintre cele mai nebune telenovele de pe piata transferurilor se poate incheia!

James Rodriguez are sanse mari sa o paraseasca pe Real Madrid. Nemultumimt de statutul sau pe Bernabeu, James a fost in discutii cu Inter, Juventus si Chelsea in ultimul an, dar niciuna dintre negocieri nu s-a finalizat. Postul de radio columbian RCN, unul dintre cele mai importante din America de Sud, anunta ca James si-a dat acordul pentru a juca pe Old Trafford din sezonul viitor. Viitorul mijlocasului ofensiv depinde acum numai de cateva detalii financiare. Sefii lui United au de gand sa faca o propunere in jurul a 60 de milioane de euro.

James, 25 de ani, a ajuns la Real in 2014 in schimbul a 80 de milioane de euro. In acest sezon, columbianul a fost titular in doar 12 meciuri de campionat. Chiar si in aceste conditii, a marcat de 8 ori.