Anunt neasteptat despre John Terry! Unde poate ajunge dupa aproape 19 ani in care a jucat la Chelsea

Capitanul lui Chelsea se gandeste sa evolueze si in sezonul viitor in Premier League, chiar daca nu va fi la Chelsea!

Chelsea este aproape sa primeasca o noua lovitura dupa despartirile din ultimii ani de jucatori legendari pentru club precum Frank Lampard sau Petr Cech. Capitanul John Terry mai are contract pana in vara cu liderul din Premier League si se gandeste sa ramana in campionat, chiar daca nu isi va prelungi intelegerea!

Cu doar 10 aparitii in acest sezon, dintre care 4 in Premier League, Terry a primit semnale clari din partea clubului ca nu i se va oferi un nou contract. Dorit in China sau Major League Soccer, Terry ia in calcul si ofertele primite de la Stoke City si Bournemouth!

Daca viitorul sau ca jucator la Chelsea pare inexistent, echipa lui Antonio Conte isi doreste ca Terry sa ramana in cadrul clubului ca antrenor la echipele de juniori, dar si alaturi de prima echipa. Conte a declarat in mai multe randuri ca Terry a fost o parte vitala a succesului din acest sezon in ciuda faptului ca a jucat foarte putin..

John Terry a debutat la Chelsea in octombrie 1998 - in principalele campionate din Europa, doar Francesco Totti se afla la o echipa de mai mult timp.