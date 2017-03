"Am facut un meci extraordinar cu Bayern, arbitrul ne-a mancat!" Wenger ii dispera pe fani: "Raman la Arsenal"

Wenger face conferintele de presa parca in ciuda suporterilor lui Arsenal

Nu trece saptamana in Londra fara vreun protest la adresa lui Arsene Wenger.

Fanii s-au saturat de seceta de trofee, cu Wenger pe banca, si cer plecarea antrenorului francez, dupa un mandat de 20 de ani pe Emirates.

"Sa nu vorbim prea mult despre mine, pentru ca s-au intamplat multe in ultima vreme. Am aratat de-a lungul timpului ca incerc sa fiu dedicat total acestui club si voi face asta cat sunt aici. Cat? Nu stiu in acest moment. Am aratat multa loialitate si dorinta mea e sa raman", a spus Wenger.

Acesta a oferit o declaratie usor amuzanta, cand a catalogat prestatia echipei sale in meciul cu Bayern Munchen (1-5) ca fiind "una extraordinara".

"Arbitrul ne-a mancat meciul", a concluzionat Wenger, referindu-se la faza penalty-ului din debutul reprizei secunde, cand Koscielny a fost eliminat.

Arsene Wenger, in varsta de 67 de ani, are contract cu Arsenal pana la finalul acestui sezon.