Adio, Manchester! Adio, Europa! Zlatan Ibrahimovic si-a gasit echipa si urmeaza sa semneze

Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United.

Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii.



Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa. ESPN anunta ca suedezul a batut palma cu Los Angeles Galaxy, fosta echipa a lui Beckham.



Ibrahimovic a jucat doar 7 partide in acest sezon pentru echipa lui Mourinho, insa o singura data ca titular.





Zlatan Ibrahimovic a jucat in timpul carierei sale la Ajax, Inter, PSG, Barcelona sau Milan.