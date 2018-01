FABULOS! Un club urias din Anglia s-a facut de ras! A lansat o noua sigla si anunta ca o va pastra 100 de ani! Ce s-a intamplat dupa numai 6 ore

"6 luni de documentare, 10 000 de oameni consultati. Suntem gata pentru urmatorii 100 de ani", e mesajul prin care astazi Leeds United si-a prezentat noul brand.

Suta de ani n-a tinut decat 6 ore. Dupa ce zeci de mii de reactii negative, sefii clubului au luat decizia de a continua faza de consultare si dezbatere inainte de a schimba emblema clubului.

Leeds United a devenit tinta glumelor facute atat de fanii rivalelor, cat si de propriii suporteri. Nu mai putin de 45 de mii de oameni au semnat in 6 ore o petitie prin care cereau clubului sa renunte la 'sigla oribila' pe care au prezentat-o astazi.

I don't know who made this one, but kudos you anonymous meme genius. #lufc pic.twitter.com/cf0EyIHBLT