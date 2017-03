A fost adus cu MANDAT pentru ca n-avea scaun de bebelus in masina! Cazul incredibil al unei vedete din Anglia

Un mandat de aducere a fost emis pe numele internationalului scotian de la West Ham Robert Snodgrass dupa ce acesta nu s-a prezentat la procesul in care este judecat.

Snodgrass e acuzat ca a transportat cu masina sa un copil care nu se afla intr-un scaun pentru bebelusi ci era tinut in brate de un pasager.

Snodgrass, in varsta de 29 de ani, a fost surprins pe 17 aprilie 2015, in Glasgow, in timp ce conducea o masina cu prea multi pasageri ca sa mai fi avut loc un scaun de bebelus. Astfel, micutul era tinut in brate de unul dintre cei aflati pe bancheta din spate.

Fotbalistul nu s-a prezentat in fata instantei. Avocatul sau, Martin Black, a declarat ca Snodgrass nu a stiut ca audierea sa e obligatorie.

Robert Snodgrass are 21 de selectii in nationala Scotiei si joaca la West Ham din 27 ianuarie, cand a fost cumparat de la Hull.