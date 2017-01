A dat dansurile si gimnastica pe haltere si a ajuns dubla campioana europeana la doar 16 ani

Putea fi noua Nadia, dar frica de barna a impins-o spre haltere! E dubla campioana europeana si la doar 16 ani a fost aleasa sportiva anului in Galati.

Andreea a facut 5 ani dansuri sportive si gimnastica, inainte sa treaca la haltere. Gratia de la gimnastica o ajuta atunci cand ridica greutati. Noul ei antrenor a simtit ca o poate transforma intr-o campioana.

"Pe Andreea am selectat-o de la gimnastica si a iesit campioana nationala din primul an", spune antrenorul ei, Costel Dimofte.

La doar 16 ani, Andreea a cucerit titlul european si a fost aleasa sportiva anului la Galati.

Andreea a fugit de gimnastica din cauza barnei si a ajuns sa ridice un total de 7 tone pe saptamana.

"Am prins frica de barna si nu am putut continua. Am mers la haltere, iar aici nu mi-e frica de nimic", spune Andreea Penciu.