Pontul-Zilei.com - Cele mai tari ponturi la pariuri GRATUIT pentru tine (P)

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Esti parior adevarat? Plasezi zilnic cel putin un bilet la pariuri offline si mai ales la casele online licentiate? Esti in cautarea unei surse de inspiratie, a unui site unde sa gasesti unele dintre cele mai bune ponturi pariuri si bilete ale zilei? Atunci articolul acesta este pentru TINE si te va interesa cu siguranta! Iti prezentam pontul-zilei.com, cel mai nou si unul dintre cele mai bune siteuri de ponturi la pariuri din Romania. Si unde mai pui faptul ca este 100% GRATUIT accesul la continutul siteului? Suna bine, nu? Sa vedem, deci, despre ce este vorba...



Pana una alta, Aboneaza-te la Newsletterul zilinc de la Pontul-Zilei cu un click pe acest link! Ai zilnic, la tine pe mail, Ponturile si Biletele Zilei GRATUITE, de la specialisti!

Urmareste-ne si pe Facebook pe pagina noastra aici!

Click pe imagine pentru a te abona la Newsletterul Pontul Zilei

Pontul-Zilei.com - Ponturi la pariuri si Biletul Zilei GRATUITE pentru tine

Ce gasim, deci, pe pontul-zilei.com? Zilnic, specialistii si tipsterii profesionisti va ofera, 100% GRATUIT, in cadrul siteului:

· Biletul Zilei din Fotbal: Cu o rata foarte buna de castig in ultimele doua luni, dupa cum se poate observa cu usurinta pe site. Fotbalul ramane sportul cel mai pariat, asa incat, tipsterii de la Pontul Zilei ti-au pregatit zilnic nu unul, ci mai multe bilete din care sa te inspiri. Bilete de cota mai mica, cu un grad mai mare de siguranta, dar si biletul redactiei, de cota mare (de la 8 in sus). Statistica ultimei luni arata un procent de peste 65% bilete castigatoare! Biletul Zilei de ieri a fost iar castigator!

· Biletul Zilei din Tenis: Al doilea cel mai pariat sport, tenisul, ofera posibilitatea unor castiguri foarte importante. Zilnic gasesti Biletul Zilei din Tenis de la specialistii Pontul-Zilei, pentru a te inspira si a-ti mari corespunzator profiturile din pariuri.

· Cota Zilei: Profita de cota zilei si dubleaza-ti banii! Cota Zilei este in jur de 2 si este aleasa cu atentie din oferta caselor de pariuri online, astfel incat sa poti face un profit frumos cu un singur meci. Evident, poti combina Cota Zilei pe biletul tau si astfel sa iti maresti cota finala. Statistica ultimei luni este excelenta, o gasesti pe site! Peste 70% rata de castig! Cota zilei de ieri a fost iar castigatoare!

· Ponturi Pariuri: Avancronici si ponturi la pariuri pentru cele mai importante meciuri din ziua respectiva, toate se gasesc la un click distanta in aceasta rubrica de mare interes;

· Pauza/Final: Unul dintre preferatele pariorilor pentru cotele mari pe care le ofera acest tip de pariu. NU este sub nicio forma vorba de asa-zisele "Meciuri Fixxed"! NU exista asa ceva, in niciun caz nu le vinde nimeni pe internet! Daca intalniti persoane care incearca sa va vanda asa ceva, sa NU cadeti in capcana lor! In rubrica "Pauza/Final" se ofera doar niste sugestii de pariere, pe baza unor analize, atata tot!

· Strategii de Pariere: o rubrica nou lansata, in care pariorii profesionisti iti impartasesc din experienta lor de ani de zile pentru a te ajuta sa iti cresti sansele de castig la pariuri. Gasesti explicate pe larg principalele tipuri de pariuri, strategii de management al bancii, atat de importante in activitatea de zi cu zi a oricarui parior.

· Top Case de Pariuri: Cele mai bune case de pariuri online licentiate in Romania, in opinia tipsterilor si specialistilor de la Pontul-Zilei.com, un ghid foarte util in alegerea casei de pariuri care ti se potriveste!

Click pentru a te abona la Newsletterul Pontul Zilei

Iti uram multa bafta la bani si castiguri cat mai mari urmarind zilnic ponturile si biletele oferite de Pontul-Zilei.com!

*Pontul-Zilei.com este un site de pronosticuri si recenzii ale caselor de pariuri, licentiat de ONJN prin decizia nr.859/28.04.2016. Pronosticurile si recenziile au un caracter strict informativ, care pot ajuta pariorii in decizia lor de pariere, nu reprezinta ponturi sigure. Siteul este dedicat EXCLUSIV persoanelor peste 18 ani. Pariurile sportive NU sunt o sursa sigura de castiguri financiare, ci o metoda de distractie. Daca simti ca pierzi controlul, este bine de stiut ca exista site-uri specializate care te pot ajuta.