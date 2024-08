După o finală tensionată, cele două jucătoare de la CSU ASE au învins cu 2-1 (22-20, 17-21, 15-13), principalele contracandidate din Turcia, Sayar Ceylin-Limdim Su, și și-au apărat pentru a doua oară titlul câștigat în 2022 la Sighetul Marmației.

În vârstă de 19 ani, Ioana Miu a mărturisit că își folosește mult și mintea atunci când joacă volei pe plajă. „Este un sport la care nu contează numai forța, ci și tehnica. Îmi place foarte mult pentru că trebuie să gândesc pe teren, să anticipez! Prima oară am fost obligată de părinți să fac un sport, am început cu voleiul clasic, iar apoi a început să-mi placă și, ulterior, eu am tras de ei ca să pot continua”, povestea Ioana Miu într-un interviu pentru Sport.ro.

Hododi e și fotomodel

La rândul ei, Ioana Hododi, tot în vârstă de 19 ani, este și fotomodel. Are din când în când prezentări de modă, participă la diverse evenimente. Între altele, a filmat pentru videoclipul unei piese lansate de Smiley.

Cele două sportive au declarat la unison că preferă să joace pe nisip, decât pe zăpadă, unde sunt vicecampioane europene! „Pe zăpadă „alunecăm destul de tare. Depinde și de teren. Ori te afunzi în zăpadă, ori aluneci. Plus că temperaturile sunt scăzute. Noi jucăm la temperaturi extreme: iarna la minus, vara la foarte mult plus”, își motivează alegerea Ioana Miu.

Și băieții au fost la înălțime

Revenind la voleiul pe plajă, și băieții de la CSU ASE București au fost la înălțime la Campionatele Balcanice.

Iannis Alb și Radu Mureșan au cucerit medaliile de argint, după ce au pierdut finala în fața Turciei. În finala mică, Adrian Biltiu și Adrian Onofrei au învins cu scorul de 2-0 perechea Darius Ciatau-Ruben Bot, tot din România.

Campionatele Balcanice de volei pe plajă au avut loc la Iași, la începutul lunii august.