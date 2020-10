Ziua dadea amenzi, seara se dezbraca la petreceri pentru adulti! Dezvaluirile incredibile ale politistei care a socat o tara intreaga

Sarah Keller din Germania avea doua ocupatii total opuse si neobisnuite!

Femeia lucra ca ofiter de politie ziua, iar seara era animatoare la petreceri pentru adulti. Acum, femeia castiga 100 000 de lire pe luna si a facut dezvaluiri incredibile despre viata sa.

Si-a petrecut 7 ani practicand cele doua meserii in paralel, insa a renuntat la jobul din politie si a dezvaluit de ce a ales sa faca asta.

"Ma simteam in largul meu la politie si cu siguranta era un loc de munca extraordinar, insa lipsea ceva. Voiam sa fac lucruri in viata care sa imi aduca bucurie. Intotdeauna am avut o pasiune pentru BDSM.

Am o altfel de satisfactie sa domin oamenii si sa imi exercit puterea", a spus Sarah.

Sarah a dus o 'viata dubla' timp de 7 ani, insa a renuntat atunci cand poze cu ea de la petreceri au aparut pe un grup de Whatsapp al statiei de politie.

In 2017 si-a dat demisia si a inceput sa lucreze sub numele de scena 'Calea Toxic'. Cu 27 900 de urmaritori pe Instagram, femeia din Germania apare in studiouri de dominatrix din Europa si face sedinte foto in latex.

"Jocurile cu latex, bice si dominanta imi permit sa dispar intr-o lume complet diferita. Nu fac asta pentru bani", a spus femeia.

