FCSB și-a câștigat ultimul joc din campionat, 2-1, cu UTA Arad, grație golurilor lui Darius Olaru (24 ani) și Andrea Compagno (26 ani). În timp ce pentru elevii lui Ilie Poenaru (45 ani) a înscris Claudiu Keșeru (35 ani), în minutele de prelungire.

La o zi după succesul roș-albaștrilor, Ioana Coman, soția lui Florinel Coman (24 ani) a postat mai multe fotografii pe contul oficial de Instagram în timp ce își plimba fiica în centrul Bucureștiului.

Internauții au apreciat postarea Ioanei Coman, iar în 5 ore tânara a adunat peste 3 mii de like-uri.

Gigi Becali l-a încurajat pe Florinel Coman

Înaintea victoriei cu UTA Arad, 2-1, Gigi Becali (64 ani) a fost în cantonamentul echipei pentru a-și încuraja jucătorii după umilința cu Silkeborg, 0-5, după cum a mărturisit la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Patronul FCSB-ului a observat o evoluție în jocul lui Florinel Coman și și-a încurajat șeptarul să continue pe același trend ascendent.

„Am fost la echipă, am zis că nu vorbesc de trecut, mă interesează viitorul și viitorul înseamnă să avem posesie, să câștigăm meciurile și puncte. La fiecare în parte, de fapt i-am lăudat pe majoritatea, am zis că nu mai vreau să jignesc, să supăr oameni, dar „unii dintre voi nu veți mai face parte din lot, eu respect contractele”. De Tamm și Dawa sunt mulțumit, am vorbit cu fiecare în parte, nu sunt ei acum Sergio Ramos, dar ce pot face fundașii centrali când ajunge mereu mingea la ei. Lui Olaru i-am zis că nu am ce să îi spun, că își dă viața pe teren.

Lui Tavi i-am zis: nu mai ești fotbalist, dar nu știu ce se întâmplă, nu mai ești ăla care ai fost. Lui Coman i-am zis că și-a revenit, trebuie să devină din ce în ce mai bun, să fie ăla care a fost. Mă interesează posesia, nu aveți posesia”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

