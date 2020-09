Wanda Nara, pusa la ZID de fostul sot. "Esti INCONSTIENTA, mi-ai IMBOLNAVIT copiii!" Ce spune sotia lui Mauro Icardi

Partenera de viata si impresara atacantului de la PSG e acuzata in termeni duri de tatal celor 3 baieti ai sai, Maxi Lopez.

Trecut in urma cu 15 ani prin curtea Barcelonei, atacantul Maxi Lopez (36 de ani) joaca in prezent in divizia a treia italia, la Sambenedettese. El este insa mult mai cunoscut prin contrele pe care le are cu fosta sotie, frumoasa Wanda Nara, cea care si-a refacut viata in compania lui Mauro Icardi, varful de atac al "milionarilor" de la PSG.

Acum, intr-o interventie la un post de televiziune, LopeZ a facut o dezvaluire socanta, sustinand ca 2 dintre cei 3 baieti pe care i-a facut cu Wanda ar fi pozitivi cu coronavirus. "Sunt revoltat, e o femeie inconstienta. Am doi copii pozitivi din vina sa. I-am zis sa nu mearga la Ibiza, toti cei care merg acolo se imbolnavesc, dar ea tot s-a dus. Daca ea nu intelege pericolul, cine poate sa priceapa?", a spus Lopez.

Cu numai o zi inainte, Wanda Nara a facut o precizare pe Instagram, oarecum ciudata daca fostul sau sot are dreptate. "Suntem toti bine, testul meu a iesit negativ, la fel ca al coopiilor", a spus actuala sotie a lui Icardi, varful lui PSG fiind insa unul dintre jucatorii parizienilor infectati cu Covid-19.