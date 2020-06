Vloggerul Alexandru 'Colo' Balan, ARESTAT dupa afirmatiile socante pe care le-a facut pe net! Ce pedeapsa risca youtuber-ul urmarit de 850 000 de oameni

'Colo' a fost audiat, apoi retinut de politistii de la sectia 9 din Bucuresti!

Alexandru e acuzat de instigare la violenta asupra minorilor. Balan isi va petrece urmatoarele 24 de ore in spatele gratiilor. Autoritatile au anuntat saptamana trecuta ca il ancheteaza, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care acesta folosea termeni duri la adresa unei minore imbracate provocator pe care a vazut-o pe strada.

"Merita violata!", a spus Balan, detaliind si modul in care ar abuza-o pe fata 'daca nu ar avea prietena'.

Chiar daca si-a prezentat scuze in mai multe video-uri ulterioare si a spus ca a facut totul pentru vizualizari, Balan nu i-a putut convinge pe politisti de inocenta sa.

Balan e urmarit de 850 000 de oameni pe net, majoritatea minori.

In cazul in care va fi gasit vinovat, Balan risca pana la 12 ani de inchisoare.