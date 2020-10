Unul dintre marii creatori de moda ai lumii a murit de Covid! Anuntul socant care face inconjurul lumii

Fondatorul brandului 'Kenzo', Kenzo Takada, si-a pierdut viata din cauza noului coronavirus.

Takada, 81 de ani, si-a petrecut ultimele zile la Spitalul American din Paris. Renumit pentru culorile vii si motivele florale din creatiile sale, Takada e primul designer japonez care a devenit celebru in lumea modei de la Paris. Takada s-a stabilit in Franta inca din anii '60. "Cu aproape 8000 de creatii in portofoliu, creatorul japonez a celebrat moda si arta de a trai", a spus purtatorul sau de cuvant in anuntul disparitiei designerului.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, l-a omagiat printr-un mesaj postat pe Twitter: "Un designed cu un talent imens, Kenzo Takada a dat culoare si lumina in lumea modei. Parisul isi plange unul dintre fii."