Un pusti de 14 ani va intra in CARTEA RECORDURILOR! E incredibil ce inaltime poate sa aiba: parintii ii fac totul pe comanda, inclusiv mobilierul

Un pusti de doar 14 ani este pe cale sa devina cel mai inalt om de pe pamant la categoria sa de varsta.

Xiaoyu Lei (14 ani) traieste in orasul Leshan din China si se pregateste sa isi treaca numele in Cartea Recordurilor.

Pustiul va deveni cel mai inalt adolescent din lume, anunta Daily Star.

La doar 14 ani, Xiaoyu are o inaltime de 2 metri si 21 de centimetri si asteapta confirmarea din partea 'Guinness World Records' ca este cel mai inalt adolescent de sex masculin de pe Pamant.

Ultima masuratoare a tanarului a avut loc pe 18 octombrie, iar parintii acestuia spun ca pana si mobilierul i l-au facut pe comanda.

"A crescut mult mai inalt in ultimii doi ani", a marturisit bunica lui.

Inca din luna august familia lui Xiaoyu a depus cerere pentru a fi recunoscut in Cartea Recordurilor.

"De cand am intrat la scoala, mi-am dat seama ca sunt mai inalt decat ceilalti copii de varsta mea. Multi colegi ma confunda cu unul care a terminat deja liceul. Asta m-a deranjat, dar am decis sa fac ceva pozitiv prin aplicarea la Cartea Recordurilor pentru a vedea daca pot obtine recordul mondial", a declarat pustiul.

Conform sursei citate, Xiaoyu are sanse mari sa bata recordul. Candidatul trebuie sa aiba intre 13 si 18 ani, iar in acest moment fostul detinator al recordului respectiv are peste 18 ani.