Un politist care a aparat Capitoliul de REVOLTA a murit la 5 zile dupa atac. Motivul NEASTEPTAT pentru care s-a stins din viata

Politia din Washington a raportat decesul ofiterului Howard Liebengood, care a luat parte la asaltul de miercuri al sustinatorilor lui Donald Trump.

Liebengood e al doilea politist care a aparat Capitoliul de furia multimii si care si-a pierdut viata. Daca primul a fost ranit in timpul conflictului, al doilea a decedat din motive misterioase, prin sinucidere. Duminica, autoritatile americane au anuntat disparitia lui Howard (51 de ani), fara insa sa ofere detalii despre cauza decesului.

Dupa numai 24 de ore, s-a facut lumina in acest caz, un purtator de cuvant al familiei lui Liebengood precizand ca acesta s-a sinucis, lasand in urma sotia si fratii care nu inteleg care a fost motivul acestui gest radical. "Familia a suferit o pierdere devastatoare si solicita discretie pentru a se putea reculege in privat", a mentionat acelasi purtator de cuvant.

Conform presei americane, Howard Liebengood avea o experienta de 15 ani si era fiul unui fost politist care a fost insarcinat la randul lui cu apararea institutiilor importante din capitala Washington DC.

