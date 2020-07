Un PESCAR a devenit EROU peste noapte. A salvat 4 copii dintr-o masina scufundata in apa! Ce s-a intamplat cu mama in timp ce conducea e INGROZITOR

Americanul Harrell Fischer e protagonistul unei intamplari tragice, petrecute in apele fluviului Sacramento.

Pare un scenariu desprins din filmele de actiune, dar este insa o poveste cat se poate de reala. Ceea ce trebuia sa fie o seara obisnuita pentru pescarul Harrell Fischer s-a transformat intr-un cosmar. "Am auzit zgomote, tipete si izbituri. Imediat, am sarit in barca unui coleg de-al meu si ne-am dus sa vedem ce se intampla", a povestit el ulterior. Cand au ajuns la fata locului, cei doi au fost socati sa vada o masina scufundata, astfel ca au incercat sa deschida portierele.

"Am vazut o fata mica uitandu-se in sus la mine si m-am topit pe loc. Apoi am vazut alte doua maini care ieseau din apa si cereau ajutor. Am inceput sa-i scot pe rand din masina. Nu mi-a venit sa cred ca erau patru copii acolo", a completat Harrell.

Din pacate, partea cu adevarat tragica abia urmeaza, asta pentru ca mama celor patru micuti n-a supravietuit incidentului. Si nu pentru ca s-ar fi inecat, ci pentru ca a fost impuscata in timp ce conducea de un barbat care, s-a aflat ulterior, era tatal a trei dintre cei patru copii. Mandiko Kwadzo (27 de ani) e numele criminalului retinut deja de politia din Sacramento.

Cel mai mare dintre copii avea 6 ani si i-a spus salvatorului Harrell Fischer: "El mi-a impuscat mama. N-ai cum sa te mai intorci daca esti impuscat asa".

Tweet pescar Sacramento Citeste si: