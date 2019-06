Un caine politist s-a "declansat" in timp ce trecea pe langa un container in port. Politistii au fost socati cand au deschis usile

Captura este una dintre cele mai mari din istorie.

Captura impresionanta de droguri in SUA. Agentii de la Paza de Coasta au reusit una dintre cele mai mari capturi din istoria tarii in Philadelphia, acolo unde au gasit nu mai putin de 16,5 tone de cocaina!

Acestea erau ascunse in niste containere, nu mai putin de 7 fiind pline ochi cu cocaina. Nava pe care au fost aduse in port venea din America de Sud, insa agentii cred ca drogurile au fost urcate pe vapor in Bahamas.

Valoarea totala a drogurilor este de peste 1 miliard de dolari, insa agentii nu au descoperit inca cine sunt traficantii carora le apartin drogurile. Principalii suspecti sunt columbienii, cartelurile din Medellin si din Cali parand in acest moment sa fie cei care au trimis drogurile in SUA.