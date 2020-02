"Stiu si copiii ce ai facut in patul nostru!" A aflat ca sotul o insela si a pregatit cea mai UMILITOARE RAZBUNARE! Ce a putut sa faca sotia furioasa

Dupa ce a avut dovezi clare ca barbatul sau e infidel, sotia si-a luat revansa!

A scos saltelele patului conjugal in drum si i-a scris un mesaj pe care l-au vazut toti vecinii. Femeia i-a tarnsmis barbatului ca se poate muta la amanta si ca le-a spus copiilor tot ce facuse in casa unde traia alaturi de familia lui. "Nu-l mai iubesc pe tati acum!", i-a scris nevasta furioasa pe salteaua scoasa in strada.

"Du patul asta la amanta. Divortez. Le-am spus copiilor ce-ai facut in patul nostru si nu-l mai iubesc pe tati" - e textul pe care sotia l-a alaturat anuntului ca toate cheile de acces in apartament au fost inlocuite.

Postarea de pe Reddit e una dintre cele mai viralizate. A strans zeci de mii de vizualizari si mii de comentarii. Daca multi sunt de partea femeii, exista si voci care au criticat-o pentru gestul sau: "Cat de mari sunt copiii? Daca sunt mici, mama lor nu trebuia sa faca asa ceva! Cei mici nu ar trebui sa stie despre aventuri si chestii de genul asta!"

Tweet Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!