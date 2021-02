Si-a pierdut mintile in direct, in timpul unui concurs de intrebari. Echipa sa a pierdut, iar el a luat-o razna!

O scena halucinanta s-a produs cu unul dintre participantii la un show de televiziune din Islanda.

Calmul proverbial al locuitorilor din nordul continentului european a fost contrazis de imaginile de mai jos, filmate in direct in timpul unui concurs de genul "Stii si castigi". Infrangerea echipei sale nu i-a picat deloc bine unuia dintre concurenti, iar reactia acestuia a fost una ireala.

Asttfel, se poate vedea cum toti cei din platou, inclusiv moderatoarea, raman interzisi in momentul in care barbatul tranteste pupitrul aflat in fata sa si paraseste nervos platoul, nu inainte de a arunca tot ce-a intalnit in cale, inclusiv un pahar de apa al femeii aflate in stanga sa.

Tweet concurs emisiune Citeste si: