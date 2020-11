Scena de dragoste din Titanic le-a adus moartea! Cum s-a intamplat tragedia

Ideea romantica a unui cuplu de tineri indragostiti s-a transformat intr-un accident fatal, pe apele unui rau din India.

Scena din filmul "Titanic" in care Leonardo Di Caprio si Kate Winslett stau inlantuiti intr-o pozitie periculoasa, la prova vaporului, reprezinta o inspiratie pentru perechile care nu duc lipsa de adrenalina.

Asa s-a intamplat si cu doi indieni, Chandru (28 de ani) si Shashikala (20 de ani), care urmau sa se casatoreasca peste o luna. Evenimentul fericit nu va mai avea loc din cauza unei neglijente care i-a costat viata pe amandoi.

Tragedia s-a intamplat pe apele raului Kaveri, logodnicii urcandu-se pe o barca subtire din bambus, condusa de un "specialist" in domeniu. Urmariti de pe mal de apropiati si de familie, Chandru si Shashikala s-au pozat in celebra postura cu bratele desfacute din "Titanic", clipa in care ceva s-a intamplat cu ambarcatiunea. Cei doi au cazut in apa si au fost luati de niste curenti puternici, un accident care le-a provocat din pacate decesul.

