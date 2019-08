S-a dat cel mai mare premiu din istorie la loto: 209 MILIOANE euro cu un bilet de 2 euro! Primul gest facut de castigator

Un italian a castigat cel mai mare premiu oferit vreodata la loto: 209 milioane de euro!

O persoana din Italia e in culmea fericirii acum: a completat la nimereala un bilet la loto pentru care a platit 2 euro si a castigat 209 milioane de euro, cel mai mare premiu din istorie, atat in Italia cat si in Europa.



Castigatorul nu a stat pe ganduri. S-a intors in barul de unde a cumparat biletul si a facut cinste, scrie Gazzetta dello Sport.



Din Lodi, oras din regiunea Lombardiei, este castigatorul marelui premiu la loto.